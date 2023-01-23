『極 美品 LOEWE オールド ロエベ ナッパレザー ミニ ショルダー バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 15時 15分に出品され03月29日 15時 15分に終了予定です。即決価格は14,784円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ ショップ購入



古物商許可を得ている鑑定人から鑑定済み、ヴィンテージショップ、古物商からの購入の確実正規品です。



付属品あり 保存袋



目立つスレもなく とても綺麗なお品物です



LOEWE ロエベ ヴィンテージ ロエベ LOEWE





ナッパレザー ショルダー バッグ



ロエベ らしい

人気の ディープグリーン





染め直し等の リカラーの類、補修は、一切

行っておりません。オリジナルカラー

ですので、ご安心ください





コロンとした 丸みをおびた 可愛い サイズ感の ポシェット



フロントに、アナグラム柄が、刻印されております

開閉口 マグネットスナップで、開閉

巾着で しばれるようになっております。





とても 柔らかなナッパレザー使用の

ショルダーバッグです。コロンとした 丸いフォルムの小さな ポシェット



表面は レザースレも ほぼなく、とても綺麗な お品物です！

特に ダメージございません



長期保管による ヴィンテージ ロエベ 特有の内側の 劣化の、粉吹きは、専門業者にて、抗菌クリーニング済み。

レザーの色移りは ございますが

今後 ベタつき 粉吹きは 起こりませんので ストレスなく、お使いいただけます。汚れ無く とても綺麗な内部です





幅 22 高さ 20 マチ 4〜7



ショルダー 〜120

短くするのは 内側で、くくり直していただける仕様ですので、無段階調整可能





折れ 財布 スマホ リップ など、入ります

ファスナー付き ポケット1

巾着を、絞らなければ、フェラガモ

オールド グッチ の、大振りな 長財布

ギリギリはいりました。







ナッパレザー アナグラム ロエベ

カラー···ブラック



ロエベ/素材···ナッパレザー

ロエベ/素材···ナッパレザー



カラー···グリーン



ロエベ/素材···ナッパレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極 美品 LOEWE

オールド ロエベ

ナッパレザー ミニ ショルダー バッグ