『SEIKO セイコー 7B24-0BH0 ブライツ ソーラー 腕時計 稼働【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 11時 16分に出品され03月08日 11時 16分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SEIKO SAGZ083 Titanium



16900←







ガラス面には傷はないと思いますが、12時方向のベルトの使用に伴う擦り傷が若干多めです。

ベゼル ケースも細かい擦り傷があります。

写真にてご確認ください。







腕周 約17.5cm くらいかと思います。





中古品とご理解よろしくお願い致します。



ムーブメント



キャリバーNo 7B24



・駆動方式

ソーラー電波修正



・精度

非受信時平均月差±15秒



・駆動期間

フル充電時約6ヶ月間 パワーセーブ時約1.5年



・石数

6石



・機能

過充電防止機能

即スタート機能

パワーセーブ機能

フルオートカレンダー機能（2099年12月31日まで）

電波修正機能（日本・中国・アメリカの標準電波を受信）

自動受信機能

強制受信機能

受信結果表示機能

時差修正機能

針位置自動修正機能

カレンダー（日付）機能つき



・ケース・バンド

ケース材質

純チタン 裏ぶた：純チタンとガラス

ケースコーティング

ダイヤシールド



・ケースサイズ

厚さ:8.8mm

横:39.0mm

縦:46.0mm



・ガラス材質

サファイア

ガラスコーティング

スーパークリア コーティング



・中留

ワンプッシュ三つ折れ方式



・時計仕様

防水

日常生活用強化防水（10気圧）



・重さ

76.0g



・その他特徴

ねじロック式りゅうず

耐メタルアレルギー



















#ブライツ



文字盤カラー···ブルー



ベルトカラー···シルバー



動作···良好 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

セイコー

7B24-0BH0

ブライツ

ソーラー

腕時計

稼働