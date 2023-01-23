『コーチCOACH ボディバッグ シグネチャー PVC ブラック ホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 14分に出品され03月13日 02時 14分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチのボディバッグです。

シグネチャー トラックパック

品番: C6645 カラー: ブラック×オフホワイト

素材: PVC×レザー

サイズ: 幅18cm×高さ27cm×マチ5cm ショルダー長さ: 65～105cm

■商品の状態 購入後使用頻度は少ない商品なので 外装、内装ともに傷や汚れはなく綺麗な状態です。 状態は写真で判断いただければと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コーチCOACH

ボディバッグ シグネチャー PVC

ブラック ホワイト