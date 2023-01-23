『クッレッタルムーセン アトレジャケット s ダウン ウルトラライト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 00時 05分に出品され04月09日 00時 05分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在200件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クレッタルムーセンのアトレジャケット ダウンジャケットを出品いたします。

カラーはイエローで表記サイズはSですが2本サイズだとLに相当するサイズ感です。とても軽量で暖かいモデルです。

大きなキズ/汚れはありませんが、前ボタンの上下二つめが取れてしまっています。チャックはダメージもなくクレイな状態でチャックを閉めて使用いただければ問題なく気が付かないレベルかと思います。

袖口のゴムが経年で緩んでいます。

以上、ご検討お願いします。

素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: クレッタルムーセン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ クッレッタルムーセン

アトレジャケット

s

ダウン

ウルトラライト