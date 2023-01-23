『希少【VIVIENNE WESTWOOD MAN】ビッグシルエット/Tシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 21時 30分に出品され04月05日 21時 30分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】VIVIENNE WESTWOOD MAN ヴィヴィアンウエストウエストウッド マン



【商品名】スカル 総柄/ビッグシルエット/半袖 カットソー Tシャツ



【サイズ】フリー

着丈94cm,身幅64cm,肩幅64cm,袖丈32cm



＊素人採寸のため、多少の誤差は御容赦願います。



【カラー】ホワイト スカル



【素材】コットン



【状態】一般的な中古品。

目立った汚れやダメージなどなく、まだまだご着用頂けるお品物です。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少【VIVIENNE

WESTWOOD

MAN】ビッグシルエット/Tシャツ