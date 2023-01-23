『visvim FRANK SOUTIEN COAT 3L GORE-TEX 3【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 04時 46分に出品され03月20日 04時 46分に終了予定です。即決価格は15,210円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 visvim

FRANK SOUTIEN COAT 3L GORE-TEX



サイズ3 （L相当）

＊使用者は178センチ70キロ

インナーにフーディーなどを重ねて着用することもできました



カラーはネイビーです



3Lなので、裏地の滑りもよく、重ね着などもしやすいです



着用は計10回程です、昨年は一度も着用することはありませんでした



大きなダメージはありませんが、古着のご理解を宜しくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィズヴィム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ visvim

FRANK

SOUTIEN

COAT

3L

GORE-TEX

3