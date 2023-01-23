『クリスチャン ルブタン ショルダーバッグ トリルビー スモール チェーンバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月10日 00時 06分に出品され05月10日 00時 06分に終了予定です。即決価格は35,684円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 hristian Louboutin



クリスチャンルブタン トリルビー スモールのご紹介です。



ブランド クリスチャンルブタン

商品名 トリルビー スモール チェーンショルダーバッグ

付属品 保存袋



サイズ .

約W20.5cm x H14.5cm x D8cm (8.1 x 6 x 3.1インチ)

ショルダー約68cm (26.8インチ)



素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。￼購入は地元百貨店です。



商品ランク：SA



ランク説明

N/新品未使用

S/未使用/未使用に近い

A/使用感の少ない美品中古品

AB/使用感はありますが状態の良い中古品

B/一般的な使用感がある中古品

BC/傷や汚れなどのダメージが多い中古品



ペットは飼っていませんし、タバコも吸いません。

簡易梱包、リサイクル資材での発送となります。ご了承ください。

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クリスチャンルブタン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ クリスチャン

ルブタン

ショルダーバッグ

トリルビー

スモール

チェーンバッグ