『バーバリー レザー ハンドバッグ ヴィンテージ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 40分に出品され03月20日 16時 40分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BURBERRYS バーバリー



No. YM 981 BI 54

筒型のハンドバッグ



◆ サイズ

縦：約14cm

横：約30cm

マチ：約11cm

若干の誤差はご了承下さい。



ブラウン

レザー

ゴールド金具



母が使っていたものです。

使用に伴う若干の小傷やスレはあります。

蓋を開けた裏側にレザーの劣化傷が複数ありますが、開閉時に支障をきたすものではありません。

ご理解いただける方は宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ バーバリー レザー ハンドバッグ ヴィンテージ