『濃紺 Vintage 60s LEVIS 70505 BIC Eリーバイス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 08時 49分に出品され04月13日 08時 49分に終了予定です。即決価格は26,220円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 濃紺60s LEVIS 70505 BIC E デニムジャケット



肩幅···44cm

身幅···51cm

袖丈···60cm

着丈···58cm



【コメント】

Levis70505 big E 4th、年代は67年から68年に作られたモデルです。ヴィンテージでここまでの色残りは中々無いと思います。濃厚で8割ほど残っている状態です。

袖の部分に汚れや糸のほつれ、ボタンを留める場所の上から3番目と4番目は少しダメージがあります。（写真7.8.9）

ご検討の程よろしくお願いします。



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