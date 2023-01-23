『[TD様専用]Levis デニムジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 15分に出品され03月19日 00時 15分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LEVIS(R) MADE&CRAFTED(R) TYPE II トラッカージャケット WORN ダークインディゴ



Levis®を代表するアイテムを蘇らせた、Levis® Made & Crafted® Type IIトラッカージャケット。オリジナルのスタイルを忠実に再現し、フロントポケットの片側にプリーツを施しました。高品質な素材を作ることで知られるカイハラが製造した、プレミアムな日本製ストレッチセルビッジデニムを使用しています。



定価:33,000円（税込）

材質: 綿98% ポリウレタン2%

サイズ:M

着丈64cm、バスト104cm、袖丈65cm、肩幅46cm

カラー: ダークインディゴ

着用回数:3回



※写真の1〜2枚目は新品時の写真です。参考として載せました。実物は3〜6枚目です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: リーバイスメードアンドクラフテッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [TD様専用]Levis

デニムジャケット