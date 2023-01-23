『STUSSY ステューシー プルオーバー ベロアパーカー ネイビー M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 22時 46分に出品され04月28日 22時 46分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます*^^*





お得な【フォロー割引】始めました！！

●3000円〜4999円 → 200円引き

●5000円〜9999円 → 300円引き

●10000円〜 → 500円引き



ご購入前にフォローして頂き『フォローしました』とコメントください。



購入後の値段変更はできませんので、必ず購入前にお願いします！！



もちろん即購入も大歓迎です。





↓↓↓↓↓







#びすこの出品商品一覧

#びすこのメンズ商品一覧



こちらから"販売中のみ表示"でその他出品商品見られます。ぜひご覧ください★







▼ STUSSY ステューシー

プルオーバー ベロアパーカーです。







▼詳細

お色 ネイビー

サイズ M





着丈 67

身幅 56

肩幅 49

袖丈 62







▼特徴

刺繍ロゴ

ベロア

フード紐なし







▼状態

目立った汚れはありませんが、中古品との理解をよろしくお願いします。















ご検討よろしくお願いします。





















カラー···ブルー



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STUSSY ステューシー プルオーバー ベロアパーカー ネイビー M