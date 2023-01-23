『カナダグース ダウンコート 3438JM ジャスパー ブラック M【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 02時 12分に出品され05月09日 02時 12分に終了予定です。即決価格は20,378円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆アイテム

CANADA GOOSE カナダグース

品番 3438JM

ロゴワッペン

ダウンコート ダウンジャケット



◆サイズ タグ表記M

肩幅47cm

身幅53cm

袖丈67cm

着丈80cm



平置き計測、素人採寸になります。

多少の誤差はご了承くださいませ。



◆素材

表地 ポリエステル 85％

綿 15％

裏地 ナイロン100％

中綿 ダウン 80％

フェザー20％

毛皮 天然コヨーテ



◆カラー ブラック 黒



◆状態：BC

ファーが欠品しております。

袖や本体の所々に多少のあたりがあります。

まだまだ活躍できる商品だと思われます。



S 新品タグ付き

A 使用感なし

数回使用した程度で使用感が感じられない商品

です。

B 目立つ使用感なし

使用感が少ない、または気にならない商品です。

C やや使用感あり

使用感があり、やや気になる傷や汚れがある

商品ですが、

普段着用して頂くには問題ないかと思われます。

D 使用感あり

状態が悪く、使用感の強い商品です。

E ジャンク品or難あり品





◆購入元

ブランドリユース店

古物市場・ストア商品

鑑定済商品







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カラーにつきましては、映りの具合などで多少の違いがあるかも

しれませんが御了承願います。



中古品につき、御理解いただける方のみ

御購入をお願い致します。



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Z-26-214 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

ダウンコート

3438JM

ジャスパー

ブラック

M