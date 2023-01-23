『marimekko/BUDDY バディ チャコール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 09分に出品され03月07日 08時 09分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZOZOTOWNで購入しました。

旅行の際に1回使用しました。

ポケットが多いので荷物の多い方やマザーズバックにいかがでしょうか。

ナイロン部分はまだ硬く使用感ない状態です。



カラー···グレー



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マリメッコ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ marimekko/BUDDY

バディ

チャコール