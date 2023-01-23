『diesel スカジャン リバーシブル 新品タグ付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 33分に出品され03月20日 20時 33分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディーゼルのスカジャンです。2022年の春に長島のアウトレットで5万円で購入しました。



私には似合わなかった為1度も着用しませんでした。引っ越しに伴い出品いたします。



表記はMサイズですが海外規格のためLサイズ相当です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ diesel

スカジャン

リバーシブル

新品タグ付き