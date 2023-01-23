『crazy pattern fisherman smock【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 49分に出品され03月17日 12時 49分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



☆クレイジーパターン フィッシャーマンスモック☆



イングランドのアパレルブランド、the smock shopのクレイジーパターンフィッシャーマンスモックです！



いろいろな着方、レイヤードを楽しめるアイテムだと思います！



古着特有の使用感があります。

画像の確認よろしくお願いします。また、気になる点がありましたら、コメントにて問い合わせ下さい。



サイズ表記

L



平置き採寸

着丈 68cm

身幅 65cm





古着 ビンテージ ヴィンテージ vintage

ユーロビンテージ euro フィッシャーマン スモック smock newlyn

アメカジ us フランス french フレンチ

ドイツ German イギリス イングランド

England uk brithish ミリタリー military

ワーク work ジャケット jacket trousers

30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 00s





※基本的に古着の出品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。



※画像につきましては、なるべく実物に近いよう撮影しておりますが、設定などの影響で異なって見える場合がありますのでご了承下さい。



※採寸は全て素人採寸ですので、ご了承ください。



※テンプレートの値下げ交渉、メルカリの希望価格機能には対応いたしません。値下げの希望がある場合は、直接コメントに金額を提示してご連絡ください。(他の商品ページからでも構いません。)



※即購入の方優先とさせていただきます。



※ノークレームノーリターンでお願いいたします。気になることがあれば、気軽にコメントください。





よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スモックショップ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ crazy

pattern

fisherman

smock