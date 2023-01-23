『【店舗限定】フェイラー ハイジ エコユース グレー 縦長バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 20時 40分に出品され04月01日 20時 40分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 阪神阪急•高島屋限定商品

2024年11月22日新発売の縦長バッグです。



エコユースハイジは、リサイクル繊維を利用したサスティナブル商品。

とっても軽いので使いやすいです。



サイズ:約33×33×6cm

※Aサイズが入ります



折り畳んで発送させていただきますので、ご理解いただける方のみお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【店舗限定】フェイラー

ハイジ

エコユース

グレー

縦長バッグ