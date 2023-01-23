『【未使用】秘密戦隊ゴレンジャー 腕時計 リストウォッチ 希少【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 17時 00分に出品され03月03日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 秘密戦隊ゴレンジャー のリストウォッチ



未使用品になります。

電池は切れてしまってます。

青は袋外れてます。

かなり希少な物です。



アカレンジャー

アオレンジャー

キレンジャー

モモレンジャー



未使用ですがあくまでも中古品になりますので中古品にご理解の上ご購入ください。



※ミドリはありません。

※値下げ不可



#他にも腕時計商品あります。



#他にも昭和レトロ商品あります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【未使用】秘密戦隊ゴレンジャー

腕時計 リストウォッチ 希少