『SONYヘッドホン MDR-Z7M2【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 21時 37分に出品され04月03日 21時 37分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・片耳側の筐体にわずかな点状の塗装はがれが2箇所あります。よく見ないと分からない程度ですが、「やや傷あり」として出品します。

・全体的にはきれいです。ヘッドバンド、左右イヤーパッド共にキズ汚れ等はありません。

・ ケーブルは、アンバランスケーブルのみ使用し、バランスケーブルは未使用です。

・もちろん聴感上の不具合はありません。

・取説は紛失しましたが、使用上の不都合はないと思います。

・収納ケース、外箱ありです。

よろしくお願いします。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり