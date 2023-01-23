『Lサイズ位 一点物 古着リメイクデニムジャケット Gジャン 002【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 02時 58分に出品され03月31日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは新品ですが

古着のデニムジャケットに

ゴブラン生地を縫い付けてリメイクしたハンドメイド商品になります。

タイの作家さんが丁寧に作り上げた

㍙ものデニムジャケットです。





⭐︎リピート割引き・おまとめ割引きはプロフィールをご確認ください。

◆宅急便発送◆ 同士のおまとめは、まとめて更に400〜500円のお値引き可能です。

詳しくはお問い合わせ下さい。



#あじあのかぜGジャン

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▪️サイズ

目安メンズL

肩幅/47cm

袖丈/57cm

身幅/57cm

着丈/58cm

こちらサイズタグがありませんが

メンズLサイズ位を参考にして下さい。



▪️メンズサイズとなります。

一点一点サイズが異なる為、サイズ表記をよくご確認の上ご購入下さい。



▪️検品した所、目立つ傷はありませんが

古着デニムになりますので細かな擦れや織りキズなどがある場合があります。

更にアジアの製品になりますので

細かく気になる方のご購入はお控えくださいm(_ _)m





▪️ 撮影ライトやお使いのプラウザで

実際の色と異なって見える場合があります。





気になる事は、ご購入前に必ずご質問下さい(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Lサイズ位 一点物 古着リメイクデニムジャケット Gジャン 002