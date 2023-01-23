『HERMES エルメス ショルダーバッグ ポロションミミルGM JU860【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 02時 05分に出品され04月24日 02時 05分に終了予定です。即決価格は11,650円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー/素材：イエロー/キャンバス

サイズ：約Ｗ37cm x H38cm x 直径23cm

シリアル：--

コンディション：Bランク/一部シミあり。

付属品：なし

SKU：JU860



S ＝ 未使用、もしくは新品同様の商品。

A ＝ 多少の使用感はございますが綺麗な状態です。

B ＝ 使用感があり、キズや汚れが多いもの。

C＝ 全体的に使用感、汚れなどが目立つもの。

D ＝ 全体的に汚れなど大きなダメージあり。



注意事項""※本商品は正規品です！



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※お客様の携帯、ＰＣの画面の設定によっては、画像と実物のお色の出方が異なる場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

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バッグ タグ HERMES

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JU860