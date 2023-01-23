『エスティーローダー ソリッドパフューム トゥインクリングスカイ 2012【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 12時 30分に出品され05月05日 12時 30分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2012年限定のソリッドパフューム。

香りはプライベートコレクションの「チュべローズ ガーデニア」です。

未使用品です。

変色が見られます。

香りに変化はあるかもしれませんが、劣化のいやな匂いはしません。



ケースをコレクションされている方へ。ぜひ。





エスティーローダー

トゥインクリングスカイ 2012

プライベートコレクション

チュベローズガーデニア

ソリッドパフューム 練り香水

未使用品 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エスティローダー