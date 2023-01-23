『サムソナイト 36L コスモライトスピナー55/20 FL2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 31分に出品され04月01日 06時 31分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品仕様】

ブランド名Samsonite(サムソナイト)

シリーズ名Cosmolite(コスモライト)

スペックサイズ：55×40×20cm

容量：36L

重量：1.7kg

素材：Curv(カーヴ)

キャスター：4輪

ハンドル：伸縮2段階

機内持ち込み：可能



サムソナイト製のキャリーケースです。

重量は1.7kgと、感動する軽さです。



内装、外装共に目立つ大きな傷や汚れは無く、比較的綺麗な状態ですが、上部のつなぎ目部分のみ外れています。

※画像の通り(7.8枚目)



ファスナーで止まっているので外れることもなく使用上は問題ないのですが、接着剤で修復を試みたところ素人では難しく、どなたか修復できる方がいれば使っていただければと思います。



ビニール袋またはプチプチ等にくりみ、簡易包装で発送しますのでご留意ください。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>旅行用品>>>旅行かばん・小分けバッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

旅行用品

旅行かばん・小分けバッグ タグ サムソナイト

36L

コスモライトスピナー55/20

FL2