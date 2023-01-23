『【ships購入】ピレネックス グルノーブル ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 00時 59分に出品され04月17日 00時 59分に終了予定です。即決価格は16,065円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 shipsの店舗で購入したピレネックスです。

なかなか着る機会がないので、出品します。

着用回数3〜4回ほどです。

カラー ネイビー

サイズ 38

購入価格 107,800円

身幅 48 肩幅 40 着丈 77

素材(詰め物)···ダウン



素材(表地)···ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【ships購入】ピレネックス グルノーブル ネイビー