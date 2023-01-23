『JBL LIVEPRO2 ライブプロ2【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 08時 24分に出品され04月14日 08時 24分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JBLLIVEPRO2



シルバーになります。



付属にサードパーティのケースをおつけします。





付属品については、画像を参考にしてください。





あくまで中古ということで、ご理解いただける方のみのご購入をお願いいたします。



その他特徴···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジェイビーエル