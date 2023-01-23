『青 ペイズリー柄 羽毛掛け布団【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 18時 01分に出品され03月13日 18時 01分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ３日前に届いたものです。

息子に購入しましたが、ちょうど

買ってしまっていて必要なくなりました。



品物は写真のとおりです。

SL150×210

側生地ポリエステル85%

綿１５%

詰めものダウン93%フェザー7%

1.0k



メーカー希望価格56958円

を26000円で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニシカワ