『LeSportsac 別注トートバッグ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 17時 41分に出品され03月15日 17時 41分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #レスポートサック

#LeSportsac

#チャオパニックティピー

#TYPY

#フランクリンクライミング



※こちらの商品は値下げ不可です※



LeSportsac FC別注 Deluxe Easy Carry Tote



先日店舗で購入しました。レスポートサックとフランクリンクライミングのコラボの別注アイテムです。

お色はオンラインで完売している黒です。



出品を迷っており値下げのコメントはご容赦ください。



発送時はメルカリ便の宅急便コンパクトの箱に入るよう梱包させて頂きます。









カラー...ブラック



素材...ナイロン



特徴...横長, マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レスポートサック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LeSportsac

別注トートバッグ

ブラック