『ミラオーウェン] 2wayファーポケットリバーコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 09時 06分に出品され05月15日 09時 06分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着るつもりでタグは取りましたが試着のみ。



BLU

Fサイズ



以下サイト引用





もこもこエコファーのポケットが取り外しできて印象が変わる！2WAYリバーコート】【Design/Styling】軽いリバー素材のシンプルなノーカラーコートをベースに、もこもこのエコファーポケットをアクセントにしたデザインコートです。なめらかな肌触りが特徴のファーポケットは、ボタンとホックで取り外し可能。シーンに合わせて使い分けできる万能2WAYアイテムです。さらりと羽織れるミニマムな形と、ヒップが隠れる絶妙な丈設定、ゆったりとしたシルエットもポイント。インに厚手のニットなどを着てもすっきりと見えます。【Fabric】暖かくて軽いリバー素材は、大人がさらりと羽織るのにぴったりな、リッチな印象。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミラオーウェン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ミラオーウェン]

2wayファーポケットリバーコート