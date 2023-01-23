『初期美品 ウエストライドレーシングジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 17分に出品され03月19日 21時 17分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラウン



初期 ウエストライドレーシングジャケット

インナーアルパカ



程度も良く綺麗だと思います。リブなの破れジッパーも壊れなし

Sサイズですが

ふだんМサイズ着てる方なら大丈夫だと思います

閉じた状態で外側計測で身幅53センチ・着丈70センチ・袖丈63センチ程です参考にしてください



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 初期美品 ウエストライドレーシングジャケット