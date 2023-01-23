『【美品】 Patagonia パタゴニア DAS PARKA ダスパーカ S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 13時 44分に出品され04月14日 13時 44分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



Patagonia パタゴニア

DAS PARKA ダスパーカ



サイズ:S（日本サイズM相当）

実寸:肩幅45cm身幅55cm 着丈74

cm（素人採寸のため多少の誤差はご了承願います。)

カラー:グリーン

2014年秋モデル



ドローコードストッパーの破損、襟、袖口の汚れやしみもなく美品だと思います。

古着(USED)にご理解ある方にお願いします。神経質な方はご遠慮願います。よろしくお願いします。



なお、他のアプリでも出品しており、突然取り下げることがありますのでご了承願います。



カラー···グリーン

肩幅···45cm

身幅···55cm

袖丈···66cm

着丈···74cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】



Patagonia

パタゴニア

DAS

PARKA

ダスパーカ

S