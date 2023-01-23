『✨新品未使用✨ポーター PORTER 85周年限定 ノベルティ ショルダーバック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 04時 11分に出品され03月12日 04時 11分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨新品未使用✨ポーター PORTER 85周年限定 ノベルティ ショルダーバック



【特別な記念】

PORTERの85周年を記念したデザインで限定品



【状態】

・新品未使用

・傷や汚れ見当たりません



【サイズ】

・約 横37×高38×マチ4㎝、持手85㎝



【発送方法】

・透明ビニール袋に入れ丁寧にお包みし、プラスチック袋に入れ梱包いたします





ご覧いただきありがとうございます。

状態はしっかりご確認の上ご購入ください。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨新品未使用✨ポーター

PORTER

85周年限定

ノベルティ

ショルダーバック