『パーリーゲイツ蓄熱ブルゾン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 06分に出品され03月24日 00時 06分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ゴルフウェアが増えてしまい断捨離中です

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サーモトロン蓄熱式ブルゾンジャケット

薄くても暖かく動きやすい

撥水性に優れたタフレックスストレッチ採用

⚫︎サイズ:0サイズ

身幅:49㎝

着丈:58㎝（平置き）

素人採寸のため誤差はご了承ください

⚫︎品質:ポリエステル

⚫︎定価:46200円 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: パーリーゲイツ