『魔法使い♥黒♥ビッグフード ローブコート アンチピリング加工 上質フリース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 06時 30分に出品され04月20日 06時 30分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。



【送料無料・ハンドメイド】



誰にでも着こなせる定番中の定番！

迷ったら、、の王道ブラックです。

どんな色ともコーデできる安心感抜群のお色です♪



大きなフードとゆったりドレープが優雅な雰囲気の

魔法使いのようなローブコートです。

インナーを気にせず、羽織るだけでサマになるので。。

すぐにお出かけできます♥



アンチピリング加工の上質感のあるフリースを使用しています。

ふっくらと肉厚なのに軽くてとってもあったか♥

超軽量なので肩コリさんにもおススメです♥



大きなフードが独特な雰囲気を醸し出すクラシカルなデザイン。

たっぷりと生地を使い身幅もゆったり、流れるようなドレープが美しいローブ♪

ビッグシルエットなのに、スラっと見える絶妙なパターンです♥

市販ではお目にかかれない、贅沢なボリューム感があります。



肩幅フリーのラグランスリーブ。

二の腕幅ゆったりでボリューム袖にも対応です！

両サイドポケット２つ。



ラフにバサッと羽織るのが素敵に見えるポイントです♥

驚きの軽さと包まれるような着心地の良さを味わえる

魔法使いのようなローブコートです。





◇size◇



【コート】

■総丈：117cm

■身幅：74cm

■裄丈：83cm カフス伸ばした状態で

■裄丈：72cm カフス折り曲げた状態で

■二の腕幅：27cm

■袖口幅：17cm

■長袖



※torso/ボディーサイズ 身長160：B81：W61：H86

※ビッグシルエット 平置き計測のため多少の差異はご了承下さい。





◇material◇



■ポリエステル（厚地 ）

■ブラック

■アンチピリング加工

■裏地無し



■お洗濯はデリケート洗いでご家庭でも可能です♪♪

■風合いを保つためにはクリーニングをお勧めします。

色移りがある場合がございますので

初期段階は単独洗いをお勧め致します。



■他ショップでも取り扱いしております。

タイミングによりSOLD OUTもございます。





■送料無料【ゆうパック】での発送です。

エコの為簡易包装になります。





最後までお読み下さり、有難う御座いました。

アトリエ ローズレーヌ☆rose-reine



ビッグシルエット ビッグフード 魔法使い フード付きコート 軽い 軽量 ロングコート マキシ丈コート ローブコート 黒 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 魔法使い♥黒♥ビッグフード

ローブコート

アンチピリング加工

上質フリース