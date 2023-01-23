『KATOモッズコート カーキ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 59分に出品され03月27日 16時 59分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

1999年に立ち上げたKATOのモッズコート。KATO独自のアンティーク加工が施されてるので、ビンテージ感があります。軍物よりもタイトなデザインでスタイリッシュな印象を与えます。ロング丈のデザインは、体型をカバーしつつ、トレンド感を演出します。



【機能性】

前面の2つのポケットと背面右下に1つのポケット。腰上辺りの紐を調整するとウエストを縮めたり出来るので、スタイルに合わせてオシャレに着用出来ます。



【素材】

コットン混紡素材は、柔らかく快適な着心地を提供します。耐久性にも優れ、長く愛用できるアイテムです。



- 国内縫製

- 色: オリーブグリーン

- ポケット: 前面に2つのポケット 背面に1つポケット

- デザイン: ロング丈

- 素材: コットン混紡



肩幅···52cm

身幅···57cm

袖丈···57cm

着丈···83cm



カラー···カーキ



ご閲覧していただき、ありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カトー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KATOモッズコート カーキ