『ピオヌンナル ファミリア コラボ トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 23分に出品され03月26日 10時 23分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 familiar × pionunnal

ファミリア ピオヌンナル

コラボ トートバッグ テリア MILK



カラー:ネイビー



〈サイズ〉本体 縦約26cm×横約36cm

持ち手 全長約33cm



一度使用したのみの美品です。

神経質な方、完璧を求める方の購入はお控えください。



※発送時軽く折り畳む部分があることをご了承下さい。





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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ピオヌンナル ファミリア コラボ トートバッグ