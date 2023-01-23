『ソニー 65V型 4K 液晶テレビ Android TV KJ-65X9000F【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 12時 18分に出品され03月18日 12時 18分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー 65インチ 4K 液晶テレビ ブラビア Android TV Works with Alexa対応 KJ-65X9000F 2018年モデル

スマートテレビ ネット動画アプリ搭載



●4K高画質プロセッサー「X1 Extreme」や高輝度技術「X-tended Dynamic Range PRO」を搭載している。



● 独自技術の「X-Motion Clarity」により、動きの速い映像を「なめらか」かつ「くっきり」と再現。スポーツやアクションシーンでリアルな映像を楽しめる。



●「Android TV」機能を搭載し、リモコンに話しかけるだけでテレビ放送や録画番組、無線LAN搭載でYouTubeやHulu、Netflixなど様々な動画配信アプリを4K映像でご視聴頂けます。



画面サイズ 65V型

パネル性能4K

画素数 3840x2160

HDR 対応

HDR方式 HDR10

ドルビービジョン HLG

LEDバックライト直下型LED部分駆動

倍速機能 倍速駆動パネル

搭載チューナー

地上デジタル×2

BSデジタル× 2

110度CSデジタル×2

録画・再生機能 録画機能外付けHDD

ネットワーク

有線LAN○

無線LAN○

Bluetooth○

Wi-Fi Direct対応 ○

ホームネットワーク機能ソニールームリンク

DTCP-IP ○

接続端子

HDMI端子4端子

ARC対応

USB端子3

光デジタル音声出力端子1

LAN端子1

ヘッドホン出力端子○

スマートスピーカー連携

Google アシスタント Amazon Alexa

サイズ・重量

幅x高さx奥行 1447x898x297 mm

重量 25.5 kg



【付属品】

テレビ本体

リモコン

B-CASカード

電源コード



【状態・動作について】

本体・液晶ともに目立つ傷や汚れもなく、動作も問題なくご到着後、すぐにご利用頂けます。



ご不明点などございましたらコメントにてお知らせ下さい。



発送:

発送につきまして、梱包・発送たのメル便での発送を予定しております。

神奈川県横浜市青葉区よりの出品です。

＊直接引き取りに来られる場合は、お値引き致します！



できる限りご購入者様の希望金額にできたらと思っておりますのでコメントにてお知らせ下さい！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 60インチ～ ブランド: ソニー