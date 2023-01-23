『【モーガン蔵人着用】Supreme Polartec Crewneck【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 13時 44分に出品され03月15日 13時 44分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚫︎モーガン蔵人さんが、1週間コーデで紹介している、supremeのポーラテック素材のスウェットになります。



⚫︎商品説明

シュプリーム / supreme

スウェット トレーナー



⚫︎サイズ

M



⚫︎実寸サイズ(平置き)

着丈→67

肩幅→51

身幅→59

袖丈→62

⚫︎メルカリにて購入。

複数回着用しましたが、特に目立った汚れ、ほつれ、やぶれなどございません。





supreme/シュプリーム/ours/アワーズ/モーガン蔵人/ポーラテック/フリース/スウェット/冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【モーガン蔵人着用】Supreme

Polartec

Crewneck