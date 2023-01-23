『G.H.BASS ペニーローファー ローガン ラーソン アイビー オールデン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 13時 23分に出品され04月03日 13時 23分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



G.H.BASSのローファー、ラーソンです。



説明不要の定番アイテムですが、なかなか出回っていないサイズですので気になる方はお早めに。



カラーはブラックでカジュアルでもビジネスでも使い易いカラーとなります。



画像でも分かるように極美品です。ソールはレザーソールですが、トゥスチールとハーフラバーの加工をしておりますので、雨の季節でも着用いただけると思います。加工の費用も浮き大変お得かと思います。





ローガン Logan

LARSON

G.H.BASS ghbass WEEjUNS

ジーエイチバス

ローガン

ペニーローファー

ours

Whitney Tumbled Leather Weejunsz 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ジーエイチバス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ G.H.BASS

ペニーローファー ローガン ラーソン アイビー オールデン