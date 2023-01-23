『【程度良好！】DIOR HOMME ダブルチェスターコート サイズ44【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 53分に出品され03月10日 20時 53分に終了予定です。即決価格は38,220円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 御覧いただき、ありがとうございます。



- ブランド: DIOR HOMME

- タイプ: ダブルチェスターコート

- サイズ: 44

★平置きで、肩幅42cm、身幅49cm、着丈98cm、袖丈68cmになります。素人による計測ですので、多少の誤差はご了承願います。

- 色: 黒

-素材: ウール/ナイロン

- 程度: 着用回数も少なく、美品です。



【高級感のあるデザイン】

DIOR HOMMEのチェスターコートは、洗練されたデザインが特徴で、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適な着心地】

サイズ44のこのコートは、体にフィットしつつも動きやすさを考慮したデザインで、快適に着用できます。



【スタイリッシュなカラー】

黒色のシンプルなデザインは、どんなスタイルにも合わせやすいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ディオールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【程度良好！】DIOR

HOMME

ダブルチェスターコート

サイズ44