『★ビーズ★ロックマウント スエードレザー ウエスタンシャツジャケット ブラウンM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 16時 02分に出品され03月13日 16時 02分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビーズの装飾が施された珍しいデザインのウエスタンシャツです。アメリカ製。

状態は良いほうかと思います。



即購入OKです。



不明点はお気軽にご質問ください！



可能な限りお値下げのご相談させて頂きます！

コメント欄よりお気軽に。



よろしくお願いします！！



○サイズ 表記 M

着丈:72 後ろ身頃

身幅:52

肩幅:43

袖丈:62

素人採寸にて若干の誤差はご容赦願います。



○カラー

画像参照下さい

※個人により見え方、感じ方が異なる可能性がある事ご容赦願います。



○素材

スエードレザー



●商品状態

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし



●以下状態目安

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED品

【B】使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つ傷や汚れあり

【D】目立つ傷や汚れあり、使用は可能。

【N】新品、未使用品、デッドストックなど

【J】ジャンク品



発送の際は折り畳む事になると思います

畳ジワご考慮下さい



※配送 簡易包装にて購入後2日以内に発送いたします。また中古品をメインに取いをしております。完品をお求めの方はご遠慮下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロックマウント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★ビーズ★ロックマウント

スエードレザー

ウエスタンシャツジャケット

ブラウンM