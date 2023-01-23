『GIANNI Versace ジャンニヴェルサーチ ボストンバッグ メデューサ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 12時 06分に出品され03月12日 12時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

このボストンバッグは、Versaceによるもので、ラグジュアリーなデザインが特徴です。



【デザイン】

メデューサの刺繍が施されており、目を引くアクセントとなっています。ギリシャ模様のストラップが全体の高級感を引き立てます。



【素材と機能性】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。旅行やジム用としても最適です。



写真に写ってるものが全てです。

汚れ、キズがあります。ご理解いただける方のみ購入お願いします(^ ^)



- ブランド: Versace

- 色: 黒

- デザイン: メデューサ刺繍

- 素材: ナイロン

- ストラップ: 二重ストラップ

- 装飾: ギリシャ模様



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GIANNI

Versace

ジャンニヴェルサーチ

ボストンバッグ

メデューサ