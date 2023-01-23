『DAIWA PIER39 Tech Hiker Mountain Parka 緑【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 04時 17分に出品され04月01日 04時 17分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【DAIWA PIER39 Tech Hiker Mountain Parka 】



品番 bj-25022







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※最初の写真の色が実物に1番近い色です。











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#ヒロの古着屋

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#ヒロの古着屋_DAIWA_PIER39











✔️ダイワピア39、マウンテンパーカーになります！



✔️ ビッグサイズ•ゆるダボ好きの古着女子、古着男子にもおすすめです！



✔️メンズ、レディース問わず着て頂けます！















サイズ ：M



カラー ：緑 グリーン ダークグリーン



素材 ：表地ナイロン100%

裏地ポリエステル100%













✅実寸(cm)



肩幅51 身幅71 着丈75 袖丈61



平置きによる採寸になります。















大きく目立つような汚れやダメージはありません、まだまだ着て頂けると思います！

大人気の商品のため早めのご購入をお勧めします！











#アメカジ

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#DAIWAPIER39

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H-141 18700 1012R







カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダイワピアサーティンナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DAIWA

PIER39

Tech

Hiker

Mountain

Parka

緑