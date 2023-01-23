『⭐︎限定パーカー⭐︎ ヨウジヤマモト アディダス パーカー フーディ L 画と機【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 06時 01分に出品され03月07日 06時 01分に終了予定です。即決価格は10,450円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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YOHJI YAMAMOTO

ヨウジヤマモトの「画と機」限定パーカーです。

山本耀司 朝倉優佳



〈サイズ〉平置き寸法

サイズ

肩幅··· 54cm、身幅··· 58cm

袖··· 62cm、着丈··· 68cm



できる限りコンパクトにして、発送させていただきます。



その他、多数商品を出品しております。

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管理番号:L113 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ⭐︎限定パーカー⭐︎ ヨウジヤマモト アディダス パーカー フーディ L 画と機