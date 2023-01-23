『正規品イヴサンローラン ミルキーホワイトショルダーバッグ可愛い【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 07時 16分に出品され03月27日 07時 16分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イヴサンローラン

正規品

本革



ほとんど使用せずに保管していました

最近流行りの、肩ひもタイプの肩掛けショルダーで可愛いです

ミルキー色がとってもおしゃれに見え、カジュアルな服でもワンランク上のコーディネートが完成します



ベルトを取り外せばクラッチバックになります



保存袋あり



サイズ

横26.5

縦19

幅6

ショルダー48〜67センチ



革特有のシワや後ろ側に保管跡などありますが、角スレなどは無く美品です

自宅保管なので神経質な方はご遠慮くださいませ





カラー···ホワイト



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 正規品イヴサンローラン ミルキーホワイトショルダーバッグ可愛い