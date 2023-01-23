『LONGCHAMP ロンシャン ハンドバッグ LE PRIAGE（S）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 14時 11分に出品され04月25日 14時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】



LONGCHAMP ロンシャン ハンドバッグ LE PRIAGE（S）



ロンシャン博多阪急店にて購入しました。



【商品状態】

新品・未使用です。



※折りたためるバッグなので、折りたたんでの発送となります。



⚠️検品はしておりますが、自宅保管・素人検品ですので見落としがあるかもしれません。発送の際は圧縮する場合もありますのでご了承ください。神経質な方はご購入をお控えください。



#Longchamp

#ロンシャン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

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PRIAGE（S）