『新入荷 新品 長野産 サイズL 職人手編み網代編み 山葡萄籠バッグ リング取手【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 10時 19分に出品され05月02日 10時 19分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度は持ちたい山ぶどうのバッグ 使えば使うほど味が出る♪一生物のやまぶどうのバックです！ 目の詰まった素朴で味わいある、シンプルな山葡萄篭です



2番皮蔓 仕様:オープン開閉、目隠し用内布つき、内側にポケット二つ付き



■サイズ： (約)Ｗ32ｘＤ11ｘＨ24ｃｍ



＊手作り商品ですので、サイズ・重量の誤差、多少のかすれ、キズなど御容赦下さい。 もちろん新品です。不具合はございませんが大特価で販売します。 ※複数商品を落札され同梱をご希望の場合は 、お取置き致します。（5日間以内でお願いします） 同梱しますので落札通知メールにてご連 絡ください。 ■お客様に知っておいていただきたいこと 性質上ひごに節・ムラ・剥がれ・繊維に沿った割れなどがございます。 自然素材の特性としてご理解ください。 使い込むことにより皮の剥がれなどは色が馴染み風合いが増してゆきます。 繊維に沿った割れも強度的には問題がございませんので、ご安心ください。 手作り商品ですので、1点、1点サイズ・重量・風合いなどに違いがございます。 画像は、見本になりますがご了承の上、ご落札お願い致します。 ■使い始めはご注意ください 自然素材をそのまま使用していますので、始めのうちは、絹などのデリケートな素材の場合擦れることがございます。 籠の表面はお使いいただいているうちに、馴染んでなめらかになってゆきますので、それまでは、お気をつけください。 とにかく毎日、なでて可愛がってください。手油でどんどん、なめらかになり艶が増してゆきます。 特に取手は毎日触れる部分ですので、より早く艶やかさが増しなじみます。 使えば使うほど、あめ色に変化していく籠バッグ。３年後、１０年後が楽しみです。たくさん使って、自分流の籠に育ててくださいね。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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新品 長野産 サイズL



職人手編み網代編み 山葡萄籠バッグ リング取手