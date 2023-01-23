『バスパン 160【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 08時 15分に出品され04月01日 08時 15分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···バスパン



丈···ロング



性別···ユニセックス



チーム・団体···国内リーグ



ホーム/アウェイ···ホーム



ホーム/アウェイ···アウェイ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ティゴラ