『バスパン 160【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 08時 15分に出品され04月01日 08時 15分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|ティゴラ
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¥ 14674
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¥ 7800
落札価格5399999円
966 入札履歴
終了
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