『新品ロンシャン ル プリアージュ ネオ トップハンドルバッグ L ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 13時 23分に出品され03月28日 13時 23分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LONGCHAMP ロンシャン ル?プリアージュ 2WAY ショルダーバッグ ハンドバッグ Lサイズ





サイズ 約 横上43×横下30x縦26cm, マチ17cm

持ち手の長さ：約35.5cm ショルダーの長さ：約62-103cm

重量：約570g

素材 ナイロン/レザー

仕様 開閉：スナップ/ファスナー

内側：オープンポケット×2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品ロンシャン

ル

プリアージュ

ネオ

トップハンドルバッグ

L

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