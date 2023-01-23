『新品 ヨネックス アルティマックス 200m バドミントン ガット ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 23時 39分に出品され04月15日 23時 39分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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YONEX ヨネックス

バドミントン ストリング ガット

青色(ブルー) 002

BG66アルティマックス200m

BG66UM-2 カラー ロール

幅がギリギリなのでzipロックに入れた後、封筒にそのまま入れて送ります。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ガット 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヨネックス