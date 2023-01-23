『【クリーニング済み】STUDIOUS ツイルチェック プリーツコンビコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 20時 03分に出品され03月18日 20時 03分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○ベルトあり

○クリーニング済み





肩幅···39cm

身幅···47cm

袖丈···60cm

着丈···115cm



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステュディオス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【クリーニング済み】STUDIOUS

ツイルチェック

プリーツコンビコート