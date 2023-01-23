『イブサンローラン 90s ヴィンテージ チェック柄 ロゴ刺繍 ボタンダウンシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 05時 43分に出品され04月14日 05時 43分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YSL

Yves Saint Laurent

半袖

ショートスリーブ

コットンシャツ

VINTAGE

ヴィンテージ

USED

ユーズド

古着

OLD

オールド

レトロ

Y2K

グランジパンクロック

ストリート

ヒップホップ

SK8



メンズL



色はグレー系茶系黄色

正規品です。管理番号35104

ブランドリサイクルショップ店にて購入しました。



バック汚れ



【肩幅】49

【着丈】77

【身幅】59

【袖丈】

【ウエスト】

【総丈】

【股下】

【裾幅】

【わたり幅】



お値段交渉気軽にして頂ければ！

お待ちしております！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ イブサンローラン

90s

ヴィンテージ

チェック柄

ロゴ刺繍

ボタンダウンシャツ